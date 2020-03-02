Банный клуб, где погибли гости вечеринки, работает в обычном режиме

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банный клуб "Девятый вал", в котором в пятницу погибли и пострадали люди после того, как на вечеринке в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в клубе.
Двадцать восьмого февраля в банном комплексе, расположенном в Коломенском проезде города Москвы, компания из 18 человек отмечала день рождения. В результате использования сухого льда в бассейне двое посетителей скончались на месте происшествия, один - позже в реанимации.
"Да, мы работаем", - сказал собеседник агентства.