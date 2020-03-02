Нарышкин рассказал о достижениях российской разведки на Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отечественная разведка во все времена получала значительные результаты на Востоке, рассказал директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
В понедельник он выступил в Москве в РИО на круглом столе по вопросам развития российского востоковедения.
3 февраля, 18:46Нарышкин рассказал об алмазах, названных в честь легенд разведки
"Я хотел бы подтвердить, что и советская, и российская разведка всегда на Востоке имела очень хорошие результаты. И во многом эти результаты обязаны высокому уровню отечественного востоковедения", - сказал Нарышкин.
В 1991-1996 годах директором СВР был выдающийся специалист-востоковед Евгений Примаков. Советскую и российскую внешнюю разведку в разные годы возглавляли также разведчики, до этого долгое время работавшие в разных странах Востока. Среди них - Александр Панюшкин (руководил внешней разведкой в 1953-1955 годах), Леонид Шебаршин (1989-1991) и Вячеслав Трубников (1996-2000).
В разные годы СВР опубликовала рассекреченные материалы, свидетельствующие об очень высоком уровне информации, добытой отечественной внешней разведкой в 1920-1980-х годах в различных странах азиатского континента, и имевшей ключевое значение для обеспечения интересов и безопасности СССР и России, а также международной безопасности.
23 декабря 2019, 15:40Нарышкин рассказал, каким разведчиком был царь Петр I