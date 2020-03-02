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2020-03-02T14:51+0300
https://ria.ru/20200302/1566878980.html
Нарышкин рассказал о достижениях российской разведки на Востоке
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РИА Новости

Нарышкин рассказал о достижениях российской разведки на Востоке

14:51 02.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отечественная разведка во все времена получала значительные результаты на Востоке, рассказал директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
В понедельник он выступил в Москве в РИО на круглом столе по вопросам развития российского востоковедения.
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"Я хотел бы подтвердить, что и советская, и российская разведка всегда на Востоке имела очень хорошие результаты. И во многом эти результаты обязаны высокому уровню отечественного востоковедения", - сказал Нарышкин.
В 1991-1996 годах директором СВР был выдающийся специалист-востоковед Евгений Примаков. Советскую и российскую внешнюю разведку в разные годы возглавляли также разведчики, до этого долгое время работавшие в разных странах Востока. Среди них - Александр Панюшкин (руководил внешней разведкой в 1953-1955 годах), Леонид Шебаршин (1989-1991) и Вячеслав Трубников (1996-2000).
В разные годы СВР опубликовала рассекреченные материалы, свидетельствующие об очень высоком уровне информации, добытой отечественной внешней разведкой в 1920-1980-х годах в различных странах азиатского континента, и имевшей ключевое значение для обеспечения интересов и безопасности СССР и России, а также международной безопасности.
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2011001
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Российское историческое обществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евгений ПримаковСергей НарышкинРоссияСССРВ мире
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