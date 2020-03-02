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https://ria.ru/20200302/1566876923.html
После гибели котов на рейсе "Аэрофлота" не завели дело, заявил хозяин
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РИА Новости

После гибели котов на рейсе "Аэрофлота" не завели дело, заявил хозяин

14:55 02.03.2020 (обновлено: 15:29 02.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Полиция отказалась возбуждать дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота". Об этом РБК рассказал хозяин животных Максим Чумаченко.
По его словам, ему сообщили, что боксы с котами получили незначительные повреждения из-за ветра. Также занимавшийся этим делом полицейский заявил, что не мог связаться с Чумаченко.
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"Хотя в отказном материале мои контакты указаны правильно, а он не звонил мне вообще. Все материалы по гибели к делу не приобщены", — возмутился потерпевший.
Теперь Чумаченко готовит обращение в прокуратуру и другие силовые ведомства для установления причастных к смерти животных.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФУ на звонки издания не ответили.
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В январе этого года Чумаченко летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве. Двух своих котов он сдал в багаж и уже в Шереметьево обнаружил, что животные погибли от травм во время транспортировки. После этого в аэропорту начали служебное расследование, а авиакомпания пообещала пересмотреть правила транспортировки переносок с животными.
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ТуризмНовости - ТуризмАэрофлотМоскваНью-Йорк (город)Шереметьево (аэропорт)София (город)Происшествия
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