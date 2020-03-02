После гибели котов на рейсе "Аэрофлота" не завели дело, заявил хозяин

Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Полиция отказалась возбуждать дело из-за гибели котов на рейсе Полиция отказалась возбуждать дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота" . Об этом РБК рассказал хозяин животных Максим Чумаченко.

По его словам, ему сообщили, что боксы с котами получили незначительные повреждения из-за ветра. Также занимавшийся этим делом полицейский заявил, что не мог связаться с Чумаченко.

"Хотя в отказном материале мои контакты указаны правильно, а он не звонил мне вообще. Все материалы по гибели к делу не приобщены", — возмутился потерпевший.

Теперь Чумаченко готовит обращение в прокуратуру и другие силовые ведомства для установления причастных к смерти животных.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФУ на звонки издания не ответили.