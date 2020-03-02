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2020-03-02T14:44+0300
https://ria.ru/20200302/1566873678.html
Эксперты рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики
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РИА Новости

Эксперты рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики

14:44 02.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Говорить об экономической рецессии в мировом масштабе пока рано, но негативные последствия вспышки коронавируса экономика уже ощущает, заявили эксперты в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже понизила оценку роста мирового ВВП на 2020 год на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей, ноябрьской оценкой – до 2,4% при условии, что распространение коронавируса за пределами Китая будет сдержанным.

Ждать ли рецессии

"Чем дольше будет продолжаться такая ситуация, тем больше будут последствия. Если к лету еще несколько стран будут охвачены эпидемией так же сильно, как Китай, то это может привести к сползанию в новую рецессию", - сказал врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов.
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"Если мы увидим панические настроения в отношении не только стран Юго-Восточной Азии, но и Европы, то это приведет к выпадению нескольких десятых процента динамики ВВП в год", - подчеркнул эксперт. Он напомнил, что туризм связан со многими другими отраслями и может повлиять и на них.
Кузнецов добавил, что важным фактором влияния на экономику являются последствия реальных и мнимых страхов для фондовых рынков и общей конъюнктуры. "Последствия страхов для фондовых рынков могут оказаться очень деструктивными, особенно вкупе с фактором спада динамики ВВП Китая, который является "глобальной мастерской". Если все это усугубляется колебаниями фондовых рынков, то может привести к сползанию мировой экономики в рецессию. На сегодняшний момент говорить о том, что мы стоим на пороге рецессии, нельзя, но через несколько месяцев такой вариант исключать тоже нельзя", - считает эксперт.
Сиюминутное падение рынков составило колоссальную величину, отметил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. "Dow Jones, Nasdaq, NYSE, S&P упали в совокупности на 12,5%. Крупнейшие десять миллиардеров Америки потеряли порядка 100 млрд долларов за счет падения фондового рынка. Потери экономики в целом уже превышают полтриллиона долларов, и этот процесс пока набирает силу. Это, безусловно, скажется, на планах по развитию экономики не только в Европе, но и тех стран, которые активно с ней сотрудничают", - сказал он.
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"Когда произошел кризис 2008-2009 годов, это был кризис модели заимствований", - напомнил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко. Тогда же, по его словам, в экономике начался поиск других моделей работы.
"Не очень удачным был вариант протекционизма и использования санкционных инструментов. В данной ситуации, как ни странно, эти два инструмента вписываются в карантинный режим, но неужели мы будем в нем и дальше существовать? Или же мы должны уже сейчас разрабатывать экономическую модель на национальном и глобальном уровне?" - отметил эксперт.

Отраслевые риски

Комментируя экономические последствия коронавируса, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов привел в пример Германию, которая обладает экспортно-ориентированной экономикой.
"Прекращаются поставки из Китая - соответственно, затрагиваются отрасли, связанные с ним. В первую очередь, затрагивается автомобильная промышленность, которая в Германии с 2018 года находится в кризисе", - сказал он.
"По всей видимости, первый квартал для автомобильной промышленности Германии опять будет закрыт с минусом. В целом в мире прогнозируется сокращение потребления и производства автомобилей по сравнению с 2017 годом примерно на 7,5 млн штук", - отметил эксперт. Почти такой же эффект, по его словам, ощущают машиностроение, электротехника, точная механика и оптика.
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Санитарная обработка мавзолея Фатимы Масуме в Куме
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
© AFP 2020 / Atta Kenare

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

Санитарная обработка автобуса в Тегеране
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
© РИА Новости / Антон Быстров

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
© AFP 2020 / Banaras Khan

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Врач проверяет температуру тела человека, возвращающегося из Ирана в карантинной зоне в пакистано-иранском приграничном городе Тафтан
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
© AP Photo

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
© AP Photo

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Мужчина в маске в Ла Калета, Тенерифе
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
© AP Photo

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

Туристы фотографируются на фоне собора в Милане
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

Девушка в медицинской маске на улице Милана
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AFP 2020 / Yonhap

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

Очередь за медицинскими масками в Тэгу
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© AFP 2020 / Yonhap

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

Медицинские работники пассажиров в Тэгу
14 из 15

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
© AP Photo / Lee Jin-man

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
14 из 15

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
Белов добавил, что транспортно-логистическая отрасль также уже ощутила на себе последствия вспышки коронавируса. "Крупнейшие компании по фрахту Maersk и Cosco за последние 4 недели отменили 70 контейнерных судов. Шесть недель идет судно из Китая в Европу – предположим, в Гамбург. Еще какие-то суда придут, а дальше будет вопрос, что делать, потому что эти суда забирают контейнеры, предназначенные для Китая, и Гамбург сегодня лишился возможности складировать эти контейнеры с экспортной продукцией для Поднебесной", - пояснил он.
Эксперт отметил, что большие риски несет и фармацевтика: оказалось, что 88% субстанций для европейской фармацевтической промышленности поставляются из Китая. Он напомнил, что европейские лидеры и представители бизнеса уже заявили о необходимости создания производств субстанций в Европе.
По словам Белова, если не возобновятся поставки из Китая, то пик экономических последствий коронавируса наступит уже в марте-апреле. "Это остановка производства и разорение, в первую очередь, малых и средних предприятий. Здесь можно спрогнозировать волну банкротств. Март-апрель будут с точки зрения производства критическими", - сказал он.
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
28 февраля, 08:00
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