Эксперты рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Говорить об экономической рецессии в мировом масштабе пока рано, но негативные последствия вспышки Говорить об экономической рецессии в мировом масштабе пока рано, но негативные последствия вспышки коронавируса экономика уже ощущает, заявили эксперты в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже понизила оценку роста мирового ВВП на 2020 год на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей, ноябрьской оценкой – до 2,4% при условии, что распространение коронавируса за пределами Китая будет сдержанным.

Ждать ли рецессии

"Чем дольше будет продолжаться такая ситуация, тем больше будут последствия. Если к лету еще несколько стран будут охвачены эпидемией так же сильно, как Китай, то это может привести к сползанию в новую рецессию", - сказал врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов.

"Если мы увидим панические настроения в отношении не только стран Юго-Восточной Азии, но и Европы, то это приведет к выпадению нескольких десятых процента динамики ВВП в год", - подчеркнул эксперт. Он напомнил, что туризм связан со многими другими отраслями и может повлиять и на них.

Кузнецов добавил, что важным фактором влияния на экономику являются последствия реальных и мнимых страхов для фондовых рынков и общей конъюнктуры. "Последствия страхов для фондовых рынков могут оказаться очень деструктивными, особенно вкупе с фактором спада динамики ВВП Китая, который является "глобальной мастерской". Если все это усугубляется колебаниями фондовых рынков, то может привести к сползанию мировой экономики в рецессию. На сегодняшний момент говорить о том, что мы стоим на пороге рецессии, нельзя, но через несколько месяцев такой вариант исключать тоже нельзя", - считает эксперт.

Сиюминутное падение рынков составило колоссальную величину, отметил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. "Dow Jones, Nasdaq, NYSE, S&P упали в совокупности на 12,5%. Крупнейшие десять миллиардеров Америки потеряли порядка 100 млрд долларов за счет падения фондового рынка. Потери экономики в целом уже превышают полтриллиона долларов, и этот процесс пока набирает силу. Это, безусловно, скажется, на планах по развитию экономики не только в Европе, но и тех стран, которые активно с ней сотрудничают", - сказал он.

"Когда произошел кризис 2008-2009 годов, это был кризис модели заимствований", - напомнил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко. Тогда же, по его словам, в экономике начался поиск других моделей работы.

"Не очень удачным был вариант протекционизма и использования санкционных инструментов. В данной ситуации, как ни странно, эти два инструмента вписываются в карантинный режим, но неужели мы будем в нем и дальше существовать? Или же мы должны уже сейчас разрабатывать экономическую модель на национальном и глобальном уровне?" - отметил эксперт.

Отраслевые риски

Комментируя экономические последствия коронавируса, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов привел в пример Германию, которая обладает экспортно-ориентированной экономикой.

"Прекращаются поставки из Китая - соответственно, затрагиваются отрасли, связанные с ним. В первую очередь, затрагивается автомобильная промышленность, которая в Германии с 2018 года находится в кризисе", - сказал он.

"По всей видимости, первый квартал для автомобильной промышленности Германии опять будет закрыт с минусом. В целом в мире прогнозируется сокращение потребления и производства автомобилей по сравнению с 2017 годом примерно на 7,5 млн штук", - отметил эксперт. Почти такой же эффект, по его словам, ощущают машиностроение, электротехника, точная механика и оптика.

Белов добавил, что транспортно-логистическая отрасль также уже ощутила на себе последствия вспышки коронавируса. "Крупнейшие компании по фрахту Maersk и Cosco за последние 4 недели отменили 70 контейнерных судов. Шесть недель идет судно из Китая в Европу – предположим, в Гамбург. Еще какие-то суда придут, а дальше будет вопрос, что делать, потому что эти суда забирают контейнеры, предназначенные для Китая, и Гамбург сегодня лишился возможности складировать эти контейнеры с экспортной продукцией для Поднебесной", - пояснил он.

Эксперт отметил, что большие риски несет и фармацевтика: оказалось, что 88% субстанций для европейской фармацевтической промышленности поставляются из Китая. Он напомнил, что европейские лидеры и представители бизнеса уже заявили о необходимости создания производств субстанций в Европе.