Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов

БАНГКОК, 2 мар – РИА Новости. Количество туристических заездов из Китая в Таиланд и Камбоджу снизилось на 80 процентов за январь и февраль в связи с эпидемией коронавируса и продолжает уменьшаться, сообщает в понедельник интернет-версия камбоджийской газеты Khmer Times со ссылкой на авиационные и туристические власти обеих стран.

"Количество авиапассажиров, прибывающих с туристическими целями в Камбоджу из КНР, сократилось за прошедшие два месяца на 82 процента и продолжает снижаться. Многие авиакомпании прекратили полеты в Китай, а основные авиакомпании Таиланда, перевозящие туристов, в том числе и китайских, из в Камбоджу и обратно сократили количество рейсов", — заявил газете Синчан Серейвутха, пресс-секретарь Государственного секретариата по делам гражданской авиации Камбоджи.

Он добавил в качестве примера, что авиакомпания Bangkok Airways, основной таиландский перевозчик на маршрутах, соединяющих Таиланд и Камбоджу, снизила количество рейсов между аэропортами двух стран с шести до двух в день.

"Перевозчики, доставлявшие чартерными рейсами граждан Китая напрямую в Камбоджу, полностью прекратили полеты", — добавил он.

Въездной туризм в Камбоджу во многом зависит от Таиланда, особенно, когда речь идет о посещении древнего храма и города Ангкор, находящегося вблизи границы между двумя странами, отметил представитель госсекретариата по делам гражданской авиации.

Власти Таиланда тоже зарегистрировали 80-процентное падение въездного китайского туристического рынка и тенденцию к его дальнейшему падению, пишет издание, ссылаясь на Государственное управление по туризму Таиланда (ТАТ).

Еще в начале февраля управляющий ТАТ Юттхасак Супхасон заявил о падении показателей рынка въездного туризма из Китая на 80 процентов и продолжении этого падения в течение как минимум марта и апреля, напоминает газета.