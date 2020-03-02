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Туризм
2020-03-02T15:51+0300
https://ria.ru/20200302/1566871290.html
Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
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РИА Новости

Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов

15:51 02.03.2020
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаХрам Анкор Ват, Камбоджа
Храм Анкор Ват, Камбоджа
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
БАНГКОК, 2 мар – РИА Новости. Количество туристических заездов из Китая в Таиланд и Камбоджу снизилось на 80 процентов за январь и февраль в связи с эпидемией коронавируса и продолжает уменьшаться, сообщает в понедельник интернет-версия камбоджийской газеты Khmer Times со ссылкой на авиационные и туристические власти обеих стран.

"Количество авиапассажиров, прибывающих с туристическими целями в Камбоджу из КНР, сократилось за прошедшие два месяца на 82 процента и продолжает снижаться. Многие авиакомпании прекратили полеты в Китай, а основные авиакомпании Таиланда, перевозящие туристов, в том числе и китайских, из в Камбоджу и обратно сократили количество рейсов", — заявил газете Синчан Серейвутха, пресс-секретарь Государственного секретариата по делам гражданской авиации Камбоджи.

Он добавил в качестве примера, что авиакомпания Bangkok Airways, основной таиландский перевозчик на маршрутах, соединяющих Таиланд и Камбоджу, снизила количество рейсов между аэропортами двух стран с шести до двух в день.
"Перевозчики, доставлявшие чартерными рейсами граждан Китая напрямую в Камбоджу, полностью прекратили полеты", — добавил он.
Въездной туризм в Камбоджу во многом зависит от Таиланда, особенно, когда речь идет о посещении древнего храма и города Ангкор, находящегося вблизи границы между двумя странами, отметил представитель госсекретариата по делам гражданской авиации.
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Власти Таиланда тоже зарегистрировали 80-процентное падение въездного китайского туристического рынка и тенденцию к его дальнейшему падению, пишет издание, ссылаясь на Государственное управление по туризму Таиланда (ТАТ).
Еще в начале февраля управляющий ТАТ Юттхасак Супхасон заявил о падении показателей рынка въездного туризма из Китая на 80 процентов и продолжении этого падения в течение как минимум марта и апреля, напоминает газета.
Сейчас и в Камбодже, и в Таиланде снижается и количество туристических заездов из Европы и Америки, а также из стран Восточной Азии – Японии и Южной Кореи. Общее падение количества туристических заездов за январь-февраль в Камбодже составило 52 процента, а в Таиланде, по данным ТАТ, более 40 процентов, говорится в сообщении Khmer Times.
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