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Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус
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РИА Новости

Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус

14:41 02.03.2020
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanДевушка в медицинской маске на улице
Девушка в медицинской маске на улице
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
Девушка в медицинской маске на улице
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Для того чтобы уничтожить коронавирус, достаточно помыть руки водой с мылом, закрывающие лицо маски не являются достаточной защитой от вируса, заявила на брифинге в Берлине глава института гигиены и медицины окружающей среды при клинике Charité Berlin Петра Гастмайер.
"Тщательного мытья рук с водой и мылом вполне достаточно для того, чтобы убить вирус и смыть его с рук. Конечно, в поездке, где не всегда есть доступ к воде, приемлемо взять с собой маленькую бутылочку с дезинфицирующим средством. Важно, чтобы антисептик... находился в каждом приемном покое, потому что там важна скорость и не всегда есть свободные раковины"
По словам эксперта, что касается масок, то "сотрудники медучреждений нуждаются в масках, потому что они должны защищаться в контакте с пациентами, но нет смысла нам всем бегать в масках".
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"Это не помогает, это подтвердилось в Китае и Японии, где сейчас заболевание широко распространено. Это показывает, что это неверный путь", - считает эксперт.
В Германии лабораторно подтверждены 150 случаев заболеваний, вызванного коронавирусом. Заражения зафиксированы в десяти федеральных землях из 16. Наибольшее число - в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (86), далее следует Бавария (25), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (19) и Гессен (10). Отдельные случаи зафиксированы в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровьеВОЗГерманияКитайВ мире
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