Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус

"Тщательного мытья рук с водой и мылом вполне достаточно для того, чтобы убить вирус и смыть его с рук. Конечно, в поездке, где не всегда есть доступ к воде, приемлемо взять с собой маленькую бутылочку с дезинфицирующим средством. Важно, чтобы антисептик... находился в каждом приемном покое, потому что там важна скорость и не всегда есть свободные раковины"