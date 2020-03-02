Макрон отменил поездки по Франции из-за коронавируса

"Коронавирус: Эммануэль Макрон перенес свои поездки - запланированную на среду в департамент Жер, а также поездку по столичному региону Франции в четверг", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Ранее в понедельник администрация французского лидера разослала журналистам его планы на неделю, где на вторую половину дня запланирован визит в Жер. Вместе с тем в расписании президента отсутствуют какие-либо мероприятия в четверг.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.