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На севере и западе Франции закрыли ряд школ из-за коронавируса
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РИА Новости

На севере и западе Франции закрыли ряд школ из-за коронавируса

14:36 02.03.2020
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© AP Photo / Yohan BonnetУчащиеся средней школы во Франции
Учащиеся средней школы во Франции
© AP Photo / Yohan Bonnet
Учащиеся средней школы во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар – РИА Новости. Ряд образовательных учреждений закрыты в департаментах Морбиан и Уаза, расположенных на западе и севере Франции, на фоне распространения коронавируса, сообщают местные власти.
По данным генеральной дирекции здравоохранения Франции, которые были озвучены вечером в воскресенье, в стране 130 заболевших коронавирусом.
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В заявлении префектуры Морбиан сообщается о положительных тестах на коронавирус у группы из 9 человек 1 марта. Властями принято решение для противодействия распространению инфекции.
"Закрытие по приказу префектуры всех школ, яслей и внеклассные занятий в муниципалитетах Оре, Крак и Карнак с 1 по 14 марта", - говорится заявлении префектуры.
Также запрещено проводить массовые собрания на территории департамента в период с 1 по 14 марта.
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Кроме того, школьные и дошкольные учреждения закрыты со 2 по 14 марта в ряде городов департаменте Уаза, отмечается в заявлении местной префектуры.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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