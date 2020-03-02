В Турции задержали двенадцать подозреваемых в связях с ИГ*

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Турецкие силовики задержали в провинциях Караман и Сакарья 12 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*.
В результате операции в провинции Сакарья на северо-западе Турции были задержаны четыре гражданина Ирака. Полиция подозревает их в связях с ИГ*, сообщило агентство Anadolu.
По информации газеты Hurriyet, в провинции Караман по аналогичному обвинению были задержаны восемь из 12 подозреваемых.
14 февраля, 11:11В Подмосковье задержали перечислившего ИГ* 25 миллионов рублей
"Исламское государство"* возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрала во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил.
*Террористическая организация, запрещенная в России.