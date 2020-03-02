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В России предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров
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РИА Новости

В России предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров

14:34 02.03.2020 (обновлено: 14:41 02.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Конституции РФ предложено закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Соответствующая поправка ко второму чтению в проект об изменении Основного закона страны поступила в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Авторами поправки выступили сам Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачев, а также депутат Госдумы Андрей Макаров.
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"Предлагается распространить требование об отсутствии иностранного гражданства на Уполномоченного по правам человека. В пункте "е" статьи 103 указывается, что Уполномоченным по правам человека может быть гражданин РФ, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства", - сказал Крашенинников журналистам.
Кроме того, по его словам, статью 129 предлагается дополнить положениями о запрете прокурорам иметь иностранное гражданство. Парламентарий добавил, что согласно поправке, прокурорами могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Парламентарии также предложили внести уточнения о прокурорах, приравненных к прокурорам субъектов РФ, которые также будут назначаться на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. К таким прокурорам, отметил Крашенинников, относятся прокуроры военных и других специализированных прокуратур.
"Помимо этого, указывается, что иные прокуроры могут назначаться на должность и освобождаться от должности президентом, если такой порядок назначения на должность и освобождения от должности установлен федеральным законом. Если иное не предусмотрено федеральным законом, прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности генеральным прокурором", - пояснил Крашенников.
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Андрей КлишасКонституция РФАндрей МакаровПавел КрашенинниковГосдума РФКонстантин КосачевОбщество
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