В России предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров

Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Конституции РФ предложено закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

"Предлагается распространить требование об отсутствии иностранного гражданства на Уполномоченного по правам человека. В пункте "е" статьи 103 указывается, что Уполномоченным по правам человека может быть гражданин РФ, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства", - сказал Крашенинников журналистам.

Кроме того, по его словам, статью 129 предлагается дополнить положениями о запрете прокурорам иметь иностранное гражданство. Парламентарий добавил, что согласно поправке, прокурорами могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Парламентарии также предложили внести уточнения о прокурорах, приравненных к прокурорам субъектов РФ, которые также будут назначаться на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. К таким прокурорам, отметил Крашенинников, относятся прокуроры военных и других специализированных прокуратур.