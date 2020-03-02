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В Москве в 2019 году изъяли четырнадцать диких животных
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РИА Новости

В Москве в 2019 году изъяли четырнадцать диких животных

14:32 02.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕнот-полоскун
Енот-полоскун
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Енот-полоскун. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в 2019 году изъяли 14 экзотических животных, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Департаментом проводится работа в области контроля за оборотом объектов животного мира. В 2019 году 24 объекта животного мира – лев, крупные попугаи, питоны, совообразные и иные – явились предметами административных правонарушений: наложен арест на 27 объектов животного мира, с 17 особей арест снят, изъято – 14 особей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в центре реабилитации диких животных за последние три года содержалось более 1,3 тысячи животных разных видов, включая львов, тигров, медведей.
"В 2019 в центр реабилитации диких животных поступило более 200 голов диких животных, в том числе лев африканский, львенок Джой (изъят из гаражей на проспекте Мира, были проблемы с глазами, после двух проведенных операций зрение улучшилось), приматы, совы, лисы, сокола, змеи экзотические, носуха, еноты-полоскуны и другие", - рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что реабилитированные животные передаются в зоопарки, на биостанции, выпускаются обратно в природу. Например, лев Лёмик, изъятый из промзоны Бирюлево, улетел в зоопарк Абакана. Тигр Степан переехал в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге.
"Маша и Миша, два бурых медведя, и две особи африканского льва Кира и Кальянчик переданы Липецкий зоопарк. Две особи бурого медведя отправлены в Торопецкую биостанцию "Чистый лес". В зоопарки переданы 14 животных: макаки яванские – в Липецкий зоопарк, змеи экзотические – в ЭБЦ "Следово" Костромы, вараны безухие – в Московский зоопарк, львица – в Ярославский зоопарк", - дополняют в пресс-службе.
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