В Москве в 2019 году изъяли четырнадцать диких животных

"В 2019 в центр реабилитации диких животных поступило более 200 голов диких животных, в том числе лев африканский, львенок Джой (изъят из гаражей на проспекте Мира, были проблемы с глазами, после двух проведенных операций зрение улучшилось), приматы, совы, лисы, сокола, змеи экзотические, носуха, еноты-полоскуны и другие", - рассказали в пресс-службе.