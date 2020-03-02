В Волгоградской области на женщину завели дело за избиение детей

"Месяц назад женщина родила пятого ребенка, однако на путь исправления не встала, продолжая заниматься рукоприкладством. В отношении нерадивой матери полицейские возбудили уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что дело возбуждено по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей".