В Волгоградской области на женщину завели дело за избиение детей

ВОЛГОГРАД, 2 мар – РИА Новости. Жительницу Волгоградской области подозревают в жестоком обращении с четырьмя своими детьми, против нее возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, 26-летняя мать-одиночка из Ольховского района, злоупотребляющая спиртным, не раз избивала своих четверых детей, и в 2019 году семью поставили на учет как неблагополучную.
"Месяц назад женщина родила пятого ребенка, однако на путь исправления не встала, продолжая заниматься рукоприкладством. В отношении нерадивой матери полицейские возбудили уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что дело возбуждено по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей".
По информации ГУ МВД, ее старших детей от 2 до 9 лет планируется поместить в социальный центр.
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