Общавшихся с заболевшим коронавирусом россиянином обследуют

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лица, с которыми общался заболевший коронавирусом россиянин, находятся под меднаблюдением, проводится лабораторное обследование, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Как сообщил в понедельник штаб, коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии.
"Незамедлительно был определен круг лиц, с которым он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование", - говорится в сообщении.
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