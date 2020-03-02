Ветераны конфликта в Приднестровье разбили окно в кабмине Молдавии

КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Ветераны конфликта в Приднестровье, которые в понедельник организовали митинг у здания правительства Молдавии, пытались прорваться в здание кабмина и разбили окно на входе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее участники приднестровского конфликта собрались в центре Кишинева у здания правительства. Они требуют отставки кабинета министров, недовольны социальной помощью, которая им предоставляется.
Ветераны пытались прорваться в здание правительства, однако их оттеснили сотрудники полиции, в результате потасовки у входа было разбито окно.
"Мы собрались здесь, чтобы решать не политические, а социальные проблемы. Мы здесь, потому что нас не слышат, мы хотим помочь правительству, мы лично разработали два законопроекта по улучшению уровня жизни граждан, но создается впечатление, что это чужое правительство", - заявил один из организаторов в ходе митинга.
Тем не менее, по его словам, правительство согласилось обсудить ситуацию с представителями протестующих, участники митинга сформировали группу, которая отправится на переговоры с премьер-министром.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.