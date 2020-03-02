Ветераны конфликта в Приднестровье разбили окно в кабмине Молдавии

"Мы собрались здесь, чтобы решать не политические, а социальные проблемы. Мы здесь, потому что нас не слышат, мы хотим помочь правительству, мы лично разработали два законопроекта по улучшению уровня жизни граждан, но создается впечатление, что это чужое правительство", - заявил один из организаторов в ходе митинга.