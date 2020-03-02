Ветераны приднестровского конфликта устроили митинг в Кишиневе

КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Сотни ветеранов конфликта в Приднестровье организовали в понедельник митинг в молдавской столице у здания правительства, они хотят добиться отставки кабмина республики, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни участников приднестровского конфликта собрались в понедельник в центре Кишинева у здания правительства. Участники протеста требуют отставки кабинета министров и требуют, чтобы к ним вышли представители руководства страны, в том числе и президент Игорь Додон. Ветераны недовольны предоставляемой им социальной защитой и скандируют "Мы — нищие!", "Мы воевали, а нас бросили!" и "Позор!".
Здание правительства окружено кордоном полиции, поэтому участники митинга заблокировали движение транспорта на прилегающих улицах. Люди предупреждают, что они не собираются уходить с центральной площади перед зданием правительства и призывают остальных граждан их поддержать.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.