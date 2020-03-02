В Нигерии боевики убили 50 человек при нападении на деревню

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 50 мирных жителей погибли в результате нападения боевиков на деревню Керава в нигерийском штате Кадуна на севере страны, пишет местная газета Vanguard.
Газета сообщает, что нападавшими были боевики группировки "Боко Харам". Среди погибших, по данным газеты, были дети и старики. Отмечается, что большое количество полицейских прибыли на место инцидента сразу после атаки.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Запрещенная в России террористическая организация