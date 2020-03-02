Москалькова призвала россиян не верить фейкам о коронавирусе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала россиян не доверять непроверенной информации о коронавирусе . Так она прокомментировала появление в соцсетях слухов о 20 тысячах заболевших в Москве.

"Дорогие друзья, я призываю вас не поддаваться панике и доверять официальным источникам. Если вы боитесь и хотите подстраховаться, пойдите сами и отведите своих детей к врачу, чтобы проверить здоровье. Посоветуйте сделать то же вашим родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Москальковой в Facebook.

Москалькова отметила, что подобные сообщения мошенники распространяли после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта 2018 года, преувеличивая количество жертв пожара. Тем самым они, спекулируя жизнью и здоровьем людей, провоцировали панику и беспорядки, добавила она.

"Такого рода сообщения, когда мошенники используют "низкие" приемы - спекулируют на жизни и здоровье людей, способны спровоцировать панику и беспорядки, дестабилизировать общество и как следствие поставить под угрозу безопасность граждан", - подчеркнула омбудсмен.