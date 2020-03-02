Российская сборная завоевала пять медалей на олимпиаде по математике

"Уровень нашей математической школы известен всему миру, чему способствует работа сети научно-образовательных центров и центров непрерывного математического образования. Впереди у нас одно из главных событий школьных интеллектуальных соревнований – Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге, и мы сделаем всё, чтобы провести её на самом высоком уровне", – добавил Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.