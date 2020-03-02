Российская сборная завоевала пять медалей на олимпиаде по математике

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские школьники завоевали пять золотых медалей на международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics, проходившей в Румынии, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.
"В Бухаресте (Румыния) подведены итоги 12-й Международной математической олимпиады (Romanian Master of Mathematics). Пять золотых медалей завоевала сборная Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Медалистами стали Иван Гайдай-Турлов из Москвы, Данила Дёмин из Сочи, Константин Мясников из Челябинска, Данил Сибгатуллин из Казани, Максим Туревский из Санкт-Петербурга.
Отмечается, что для российских школьников Romanian Master of Mathematics – один из элементов подготовки сборной команды к 61-й Международной математической олимпиаде, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 18 июля.
Победителей также поздравил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Уровень нашей математической школы известен всему миру, чему способствует работа сети научно-образовательных центров и центров непрерывного математического образования. Впереди у нас одно из главных событий школьных интеллектуальных соревнований – Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге, и мы сделаем всё, чтобы провести её на самом высоком уровне", – добавил Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.
Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния). Впервые соревнование прошло в 2008 году. По регламенту состязания школьники выполняют индивидуальные задания в течение двух дней. В каждом из туров необходимо за 4,5 часа решить три задания. Победители определяются в личном и командном зачётах.