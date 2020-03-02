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"Белнефтехим" в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти
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РИА Новости

"Белнефтехим" в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти

14:15 02.03.2020
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкВывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
В пятницу вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что в марте для переработки на НПЗ республики планируется поставить около 1 миллиона тонн нефти.
В настоящее время оба НПЗ работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработали около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. В январе-феврале поставки нефти в республику осуществляли компании группы "Сафмар". Также Минск закупал около 86 тысяч тонн норвежского сырья с поставкой через порт Клайпеды.
"В начале марта, в первой декаде, придет в Клайпеду первый танкер, который брали у трейдеров. Потом второй ожидается (танкер в порту Клайпеды - ред.)", - рассказал Тищенко. По его словам, в общей сложности на белорусские НПЗ в марте планируется поставить около миллиона тонн нефти, что представляет собой половину месячного индикативного баланса между Белоруссией и РФ. Пресс-секретарь концерна уточнил, что для полной загрузки НПЗ необходимо ежемесячно получать вдвое больше сырья.
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В том числе, отметил Тищенко, предполагается, что 5-6 марта Госнефтекомпания Азербайджана направит из турецкого порта Джейхан первый танкер с нефтью для Белоруссии. Позже, по словам пресс-секретаря, азербайджанская сторона направит и второй танкер, нефть будет транспортирована в Белоруссию по "южному" направлению - через трубопровод Одесса-Броды. Кроме того, напомнил он, на март планируются поставки от шести российских поставщиков нефти, которые "пошли на беспремиальную работу" с Минском. На свои НПЗ белорусская сторона направит также нефть, которая добывается внутри страны и ранее экспортировалась в Европу, добавил пресс-секретарь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, белорусская сторона ранее сообщала, что закупила на март через трейдеров два танкера российской нефти с перевалкой в порту литовской Клайпеды, она будет доставлена в Белоруссию по железной дороге.
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