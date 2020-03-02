В УВКБ ООН прокомментировали обострение ситуации в Идлибе

ЭР-РИЯД, 2 мар — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил РИА Новости, что УВКБ ООН обеспокоено судьбой мирных граждан, которые остаются в сирийском Идлибе, где наблюдается обострение ситуации.

"Конечно, мы, все мы — члены сообщества по оказанию помощи в ООН — очень обеспокоены положением мирных граждан, оказавшихся буквально в ловушке в северной части провинции Идлиб. По оценкам, почти миллион человек были вытеснены, и доступ к ним там нелегкий", — сказал Гранди на полях второго Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.

В МО России ранее заявляли, что сообщения о массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации в Сирии не имеют под собой фактической основы, "значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы".

"Мы продолжаем призывать, в особенности, к дипломатическому урегулированию этого конфликта, потому что мы считаем, что военные решения только увеличат трудности для мирных граждан", — добавил он.

Отвечая на вопрос, находится ли Управление в контакте со сторонами конфликта, Гранди ответил: "Да".

Глава УВКБ также сообщил, что из-за холодной погоды в настоящее время очень необходимы палатки и укрытия. "Это наша основная озабоченность на данный момент", — сказал Гранди.