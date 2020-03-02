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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T14:43+0300
https://ria.ru/20200302/1566848942.html
В УВКБ ООН прокомментировали обострение ситуации в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:70:3072:1798_1036x0_80_0_0_ad7721545514c9b7284ce23324ab8c0a.jpg
РИА Новости

В УВКБ ООН прокомментировали обострение ситуации в Идлибе

14:13 02.03.2020 (обновлено: 14:43 02.03.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 2 мар — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил РИА Новости, что УВКБ ООН обеспокоено судьбой мирных граждан, которые остаются в сирийском Идлибе, где наблюдается обострение ситуации.
"Конечно, мы, все мы — члены сообщества по оказанию помощи в ООН — очень обеспокоены положением мирных граждан, оказавшихся буквально в ловушке в северной части провинции Идлиб. По оценкам, почти миллион человек были вытеснены, и доступ к ним там нелегкий", — сказал Гранди на полях второго Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.
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В МО России ранее заявляли, что сообщения о массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации в Сирии не имеют под собой фактической основы, "значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы".
"Мы продолжаем призывать, в особенности, к дипломатическому урегулированию этого конфликта, потому что мы считаем, что военные решения только увеличат трудности для мирных граждан", — добавил он.
Отвечая на вопрос, находится ли Управление в контакте со сторонами конфликта, Гранди ответил: "Да".
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Глава УВКБ также сообщил, что из-за холодной погоды в настоящее время очень необходимы палатки и укрытия. "Это наша основная озабоченность на данный момент", — сказал Гранди.
По его словам, ООН необходимо больше финансирования, так как ситуация в Идлибе остается трудной. "У нас есть некоторые средства. ООН обратилась за некоторой суммой, но, конечно, нам понадобится больше, если ситуация останется такой же сложной, — сказал Гранди.
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Обострение ситуации в ИдлибеФилиппо ГрандиВойна в СирииУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевИдлиб (мухафаза)СирияООНРоссияВ мире
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