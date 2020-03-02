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https://ria.ru/20200302/1566844142.html
Новак не получал предложений об усилении сокращения добычи нефти ОПЕК+
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РИА Новости

Новак не получал предложений об усилении сокращения добычи нефти ОПЕК+

14:07 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минэнерго РФ не получало предложений об увеличении сокращения добычи нефти ОПЕК+ еще на 1 миллион баррелей в сутки, ориентируется на рекомендации техкомитета по итогам февральского внепланового заседания, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
В конце февраля газета Financial Times сообщила, что Саудовская Аравия намерена просить об увеличении объемов сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ дополнительно на 1 миллион баррелей в день из-за рисков коронавируса для нефтяного спроса.
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"У нас нет таких предложений", - сказал Новак на вопрос о том, получало ли ведомство подобное предложение.
"Мы ориентируемся официально на то, что рабочий комитет рассматривал месяц назад. Там были определенные дискуссии по поводу ситуации на рынке. И технический комитет, как вы знаете, определенные предложения делал. Но это все будет JMMC (министерский мониторинговый комитет - ред.) рассматривать", - добавил он.
Техкомитет экспертов ОПЕК+ по итогам внепланового трехдневного заседания в феврале, на котором оценивалось влияния ситуации с коронавирусом на рынок нефти, рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца года и углубить его до конца второго квартала. По неофициальным данным, техкомитет рекомендовал сократить добычу еще на 600 тысяч баррелей в сутки.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияРоссияЭкономика
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