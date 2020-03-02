Новак не получал предложений об усилении сокращения добычи нефти ОПЕК+

"У нас нет таких предложений", - сказал Новак на вопрос о том, получало ли ведомство подобное предложение.

"Мы ориентируемся официально на то, что рабочий комитет рассматривал месяц назад. Там были определенные дискуссии по поводу ситуации на рынке. И технический комитет, как вы знаете, определенные предложения делал. Но это все будет JMMC (министерский мониторинговый комитет - ред.) рассматривать", - добавил он.