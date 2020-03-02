Эксперты допустили закрытие границ в Евросоюзе из-за коронавируса

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страны Страны ЕС могут закрыть свои внутренние границы для борьбы с коронавирусом , однако сейчас эта мера уже не принесет желаемого эффекта, заявили эксперты в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека. В Европе наибольшее число зараженных коронавирусом находится в Италии – более 1,5 тысяч человек.

"В соответствии с Шенгенским соглашением в случае форс-мажорных обстоятельств страны имеют право закрыть свои внутренние границы", - сказал доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

При этом он подчеркнул, что Европейский союз – достаточно свободная для перемещения граждан территория. "Если закрыть одну Италию, это будет не совсем эффективно, тогда нужно закрывать и близлежащие страны – Австрию, Швейцарию. По сути, всем странам, входящим в Шенген, надо будет какие-то меры принимать и переходить на осадное положение. Я пока не предвижу развитие ситуации в этом направлении. Мне кажется, это не принесет особого эффекта, а лишь вызовет дополнительную панику и беспокойство… Пока об этом даже разговора нет в институтах Европейского союза, хотя здесь инициатива принадлежит европейским властям", - отметил он.

Утверждение о неэффективности закрытия границ на данном этапе поддержал доцент Сколтеха Георгий Базыкин. "Возможно, сейчас уже закрытие границ – это мера, которая не будет сверхэффективной. Она может быть эффективной на самой ранней стадии вспышки, она позволяет выиграть немного времени, если есть шанс быстро произвести вакцину...", - пояснил он.

В свою очередь, старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко отметил, что опасным каналом распространения коронавируса может быть массовая миграция. "Меня, например, тревожит, что президент Турции дал указание открыть границы для массовой миграции в Италию и Болгарии, потому что эта масса людей не поддается контролю", - сказал он.

Второй канал распространения вируса, по словам эксперта, это военная деятельность. "Мы должны признать, что, скажем, военные подразделения США в Европе неконтролируемы с точки зрения перемещений", - отметил он. "На днях пришло сообщение, что в Германию прибыли американские военные. Возникает вопрос: откуда они прибыли? Может быть, они из Южной Кореи их переместили или из Италии. С точки зрения американской логики, я бы так сделал, чтобы уберечь своих военнослужащих", - сказал Оленченко.