На пригородные поезда Керчь-Анапа открыли продажу билетов

КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Открылась продажа билетов на пригородные поезда Открылась продажа билетов на пригородные поезда Керчь Анапа , которые начнут курсировать между материковой частью России и Крымом с 7 марта, сообщает Южная пригородная пассажирская компания.

"Стартовали продажи билетов на рельсовые автобусы (РА-2) Керчь – Анапа. Они начнут курсировать 7 марта и свяжут населенные пункты на материке и полуострове. Ежедневные перевозки на линии через Крымский мост с остановкой на станции Тамань-Пассажирская будет выполнять Южная пригородная пассажирская компания. Билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн – на сайте компании-перевозчика ug-ppk.ru", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в расписании – три рейса с Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни – по два рейса. Первый состав отправится с вокзала Керчи в Анапу 7 марта в 14.38 мск, время в пути составит 2 часа, стоимость проезда до конечной станции – 439 рублей, сообщается в релизе.

Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря прошлого года железнодорожное движение по Крымскому мосту - самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной.

Первый пассажирский поезд по мосту в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В конце февраля начались продажи билетов на поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска, эти рейсы стартуют в апреле. Кроме того, вводится поезд сообщением Москва-Севастополь.