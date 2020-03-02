На пригородные поезда Керчь-Анапа открыли продажу билетов

"Стартовали продажи билетов на рельсовые автобусы (РА-2) Керчь – Анапа. Они начнут курсировать 7 марта и свяжут населенные пункты на материке и полуострове. Ежедневные перевозки на линии через Крымский мост с остановкой на станции Тамань-Пассажирская будет выполнять Южная пригородная пассажирская компания. Билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн – на сайте компании-перевозчика ug-ppk.ru", - говорится в сообщении.
21 февраля, 16:05Крымский мост: как создавалась легендаСамый длинный мост в России и Европе протянулся от Тамани до Керчи. В сложнейших условиях он был построен за четыре года – это рекордно короткие сроки. Длина моста составила 19 километров, использовано порядка 8 600 000 тонн материалов и конструкций. Над его созданием трудились 15000 рабочих.
Отмечается, что в расписании – три рейса с Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни – по два рейса. Первый состав отправится с вокзала Керчи в Анапу 7 марта в 14.38 мск, время в пути составит 2 часа, стоимость проезда до конечной станции – 439 рублей, сообщается в релизе.
Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря прошлого года железнодорожное движение по Крымскому мосту - самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной.
Первый пассажирский поезд по мосту в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В конце февраля начались продажи билетов на поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска, эти рейсы стартуют в апреле. Кроме того, вводится поезд сообщением Москва-Севастополь.
23 декабря 2019, 00:02Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта в середине мая 2018 года. Изначально запустить движение автомобилей по мосту планировалось в декабре 2018 года, но работы были завершены с опережением. На возведении моста работали 15 тысяч мостостроителей.