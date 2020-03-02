В Севастопольском госуниверситете сообщили о задержании проректора

"Мы можем подтвердить факт отсутствия проректора на рабочем месте. Университет располагает информацией о том, что проректор задержан по подозрению в экономическом преступлении", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, никаких подтверждающих документов на этот счет в университет на данный момент не поступило.