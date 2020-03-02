В Севастопольском госуниверситете сообщили о задержании проректора

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Проректор Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владислав Большенко задержан по подозрению в экономическом преступлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Мы можем подтвердить факт отсутствия проректора на рабочем месте. Университет располагает информацией о том, что проректор задержан по подозрению в экономическом преступлении", - сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, никаких подтверждающих документов на этот счет в университет на данный момент не поступило.
"Университет готов оказать полное содействие всем проверяющим органам и инстанциям", - подчеркнули в пресс-службе.
Большенко занимает пост проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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