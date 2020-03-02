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В Татарстане рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess
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РИА Новости

В Татарстане рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess

13:52 02.03.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЖурналисты у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Журналисты у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
© REUTERS / Athit Perawongmetha
КАЗАНЬ, 2 мар - РИА Новости. Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где зарегистрирована вспышка коронавируса, остается стабильным, проявлений инфекционного заболевания нет, сообщает министерство здравоохранения Татарстана.
Восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребенок), в ночь на 23 февраля самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. Минздрав РФ ранее сообщал, что у троих из восьмерых эвакуированных в Казань был диагностирован коронавирус, который протекает в лёгкой форме. Эвакуированные проведут в инфекционной больнице в Казани 14 дней, где пройдут необходимый карантин. В течение этого времени они будут контактировать только с врачами, которые все две недели также будут жить в специальном боксе.
"На 2 марта состояние пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, остается стабильным. Ежедневные лабораторные исследования не выявили изменений. Пациенты чувствуют себя хорошо, повышения температуры и других проявлений инфекционного заболевания не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
По информации регионального минздрава, медицинский персонал, находящийся в контакте с пациентами, также чувствует себя нормально.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯпонияРоссияКазаньВ мире
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