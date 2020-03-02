В Татарстане рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess

КАЗАНЬ, 2 мар - РИА Новости. Состояние восьми россиян, доставленных в Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess , где зарегистрирована вспышка коронавируса , остается стабильным, проявлений инфекционного заболевания нет, сообщает министерство здравоохранения Татарстана.

Восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребенок), в ночь на 23 февраля самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. Минздрав РФ ранее сообщал, что у троих из восьмерых эвакуированных в Казань был диагностирован коронавирус, который протекает в лёгкой форме. Эвакуированные проведут в инфекционной больнице в Казани 14 дней, где пройдут необходимый карантин. В течение этого времени они будут контактировать только с врачами, которые все две недели также будут жить в специальном боксе.

"На 2 марта состояние пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, остается стабильным. Ежедневные лабораторные исследования не выявили изменений. Пациенты чувствуют себя хорошо, повышения температуры и других проявлений инфекционного заболевания не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

По информации регионального минздрава, медицинский персонал, находящийся в контакте с пациентами, также чувствует себя нормально.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.