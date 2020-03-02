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В Кузбассе спасатели достали из мусоропровода мужчину
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РИА Новости

В Кузбассе спасатели достали из мусоропровода мужчину

13:47 02.03.2020
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© РИА Новости / РИА НовостиМусоропровод
Мусоропровод
© РИА Новости / РИА Новости
Мусоропровод. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 мар – РИА Новости. Спасатели в Новокузнецке в воскресенье извлекли из шахты мусоропровода жилого дома мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
Ранее в местном паблике во "ВКонтакте" появился ролик, на котором мужской голос из мусоропровода просит помочь выбраться и вызвать скорую помощь.
"Сигнал поступил в районе 23.00 (19.00 мск). На место прибыло одно отделение пожарно-спасательной части № 5 города Новокузнецка. При помощи гидравлического инструмента сотрудники МЧС России достали из мусоропровода упавшего туда человека и передали его специалистам скорой помощи", – рассказали в пресс-службе ведомства, не уточняя, каким образом человек попал в мусоропровод.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
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