В Кузбассе спасатели достали из мусоропровода мужчину

"Сигнал поступил в районе 23.00 (19.00 мск). На место прибыло одно отделение пожарно-спасательной части № 5 города Новокузнецка. При помощи гидравлического инструмента сотрудники МЧС России достали из мусоропровода упавшего туда человека и передали его специалистам скорой помощи", – рассказали в пресс-службе ведомства, не уточняя, каким образом человек попал в мусоропровод.