Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T13:43+0300
https://ria.ru/20200302/1566823597.html
Моргулов обсудил с китайским послом меры по борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/73/1559197390_0:341:2695:1857_1036x0_80_0_0_c186804d5581352070f397a419419bfe.jpg
РИА Новости

Моргулов обсудил с китайским послом меры по борьбе с коронавирусом

13:43 02.03.2020
188
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем меры, предпринимаемые в России и Китае по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении МИД РФ.
Встреча Моргулова с послом Китая состоялась 2 марта.
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
10:56
Иммунолог назвал главную трудность создания вакцины от коронавируса
"Стороны обсудили меры, предпринимаемые в России и Китае по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы российско-китайских отношений, включая взаимодействие двух стран на международной арене", - сообщили в МИД РФ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЧжан ХаньхуэйХубэйИгорь МоргуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВОЗКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
В Эквадоре сообщили о пяти новых случаях коронавируса
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус
Кнессет
В Израиле проходят третьи за 11 месяцев выборы в парламент
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Израиле сообщили о еще трех случаях коронавируса
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
В Иране число заразившихся коронавирусом достигло почти тысячи человек
Иран
В Иране не выявили случаев заражения коронавирусом среди россиян
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
В Мексике подтвердили пятый случай коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове
Макрон заявил, что Париж готов помочь защитить границы ЕС от мигрантов
Женщина в маске в центре Милана
В Италии число зараженных коронавирусом выросло за сутки в 1,5 раза
Коронавирус
В Катаре выявили два новых случая заражения коронавирусом
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Альберто Фернандес обращается к сторонникам
Президент Аргентины представит закон о легализации абортов
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Глава Евросовета и премьер Греции посетят границу с Турцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:56Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
15:55Глава Минэкономразвития оценил последствия коронавируса для России
15:54Эксперты музея памяти жертв Холокоста изучат архивы папы Пия XII
15:54Правящая в Таджикистане партия получила большинство мест в парламенте
15:54В Башкирии грузовик врезался в школьный автобус
15:54Турция нейтрализовала 32 члена курдских формирований на севере Сирии
15:51Украинский подросток дважды за неделю угнал маршрутку
15:51СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
15:51Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
15:46В Азербайджане закрывают все учебные заведения для дезинфекции
15:43Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
Лента новостейМолния