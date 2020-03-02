Моргулов обсудил с китайским послом меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем меры, предпринимаемые в России и Китае по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении МИД РФ.
Встреча Моргулова с послом Китая состоялась 2 марта.
"Стороны обсудили меры, предпринимаемые в России и Китае по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы российско-китайских отношений, включая взаимодействие двух стран на международной арене", - сообщили в МИД РФ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.