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В Португалии выявили первые случаи заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Португалии выявили первые случаи заражения коронавирусом

13:43 02.03.2020
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CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko / Вид на город Порту в Португалии
Вид на город Порту в Португалии
CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko /
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в Португалии, сообщает телеканал SIC Noticias со ссылкой на медицинские власти.
Оба инфицированных были госпитализированы в городе Порту на севере страны. Один из них, врач по профессии, недавно провел отпуск на севере Италии, второй пациент выезжал на работу в Испанию.
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Ранее сообщалось, что в Испании с пневмонией, вызванной коронавирусом, был госпитализирован чилийский писатель Луис Сепульведа, который посещал Португалию для участия в конгрессе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
111200
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Распространение нового коронавирусаПортугалияВ мире
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