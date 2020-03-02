В Португалии выявили первые случаи заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первые два случая заражения Первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в Португалии , сообщает телеканал SIC Noticias со ссылкой на медицинские власти.

Оба инфицированных были госпитализированы в городе Порту на севере страны. Один из них, врач по профессии, недавно провел отпуск на севере Италии, второй пациент выезжал на работу в Испанию.

Ранее сообщалось, что в Испании с пневмонией, вызванной коронавирусом, был госпитализирован чилийский писатель Луис Сепульведа, который посещал Португалию для участия в конгрессе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.