Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-03-02T13:41+0300
https://ria.ru/20200302/1566821483.html
"Коммерсант": "Силмаш" выйдет из СП с Siemens по производству турбин
https://cdn21.img.ria.ru/images/49844/51/498445194_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_e8275a435d21d24180f782e944650cc2.jpg
РИА Новости

"Коммерсант": "Силмаш" выйдет из СП с Siemens по производству турбин

13:41 02.03.2020
12
© РИА НовостиПроизводство турбин на Ленинградском металлическом заводе
Производство турбин на Ленинградском металлическом заводе
© РИА Новости
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Силовые машины" продадут немецкой Siemens свою 35-процентную долю в совместном предприятии по производству газовых турбин большой мощности - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Переговоры начались в середине января. По условиям создания СП, у "Силовых машин" раз в три года возникает опцион на продажу своей доли Siemens. Окно длится три месяца, текущее открылось 2 декабря 2019 года и закрылось 1 марта", - пишет издание. Сейчас в СТГТ 65% принадлежит Siemens, 35% - "Силовым машинам".
Источники газеты утверждают, что цена доли "Силмаша" пока не определена. Условия опциона подразумевают, что компании должны определить сумму сделки в течение двух месяцев. Если по истечении срока стороны не договорятся, то к сделке привлекается независимый оценщик. Источник издания, близкий к "Силмашу", оценивает долю российской компании в СТГТ в 5-6 миллионов долларов, так как у предприятия нет производства полного цикла: "По сути... это отверточная сборка комплектующих из Германии".
Siemens должен будет привлечь в СТГТ другого российского инвестора вместо "Силмаша". По данным газеты, им может стать "Газпром энергохолдинг". При этом последний в 2019 году приобрел еще одно крупное профильное предприятие — "РЭП Холдинг", в основном выпускающий газовые и паровые турбины для "Газпрома".
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
30 декабря 2019, 16:24Теплоснабжение
"Силовые машины" перевели закупки на электронные торговые площадки
"Работа Siemens и "Силовых машин" в рамках СП перестала быть конструктивной еще несколько лет назад. На фоне введения санкций США "Силовые машины" последовательно стремятся заблокировать иностранцам доступ к рынку РФ", - пишет газета. Как отмечается в статье, после выхода из СП "Силмаш" и Siemens станут прямыми конкурентами как поставщики газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 65–170 МВт в рамках программы модернизации ТЭС.
В РФ не производятся собственные газовые турбины средней и большой мощности. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. В 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований - локализация производства в РФ необходимого оборудования. Иностранные производители для выпуска российских газовых турбин могут заключить СПИК.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеSiemensСиловые машины
Рекомендуем
Тележурналист Влад Листьев
"Влад был лучом света". Как Листьев изменил телевидение и страну
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму
Россия отстает на пути к технологической независимости: паниковать ли
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:56Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
15:55Глава Минэкономразвития оценил последствия коронавируса для России
15:54Эксперты музея памяти жертв Холокоста изучат архивы папы Пия XII
15:54Правящая в Таджикистане партия получила большинство мест в парламенте
15:54В Башкирии грузовик врезался в школьный автобус
15:54Турция нейтрализовала 32 члена курдских формирований на севере Сирии
15:51Украинский подросток дважды за неделю угнал маршрутку
15:51СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
15:51Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
15:46В Азербайджане закрывают все учебные заведения для дезинфекции
15:43Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
Лента новостейМолния