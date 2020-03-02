Российскому летчику Ярошенко оказали медпомощь в американской тюрьме

"У него на ноге воспаление, язвы, которые начали кровоточить и гноиться… Помощь не оказывали. Мы обратились в посольство, они этот вопрос подняли, после этого помощь оказали", - сказала она, уточнив, что Ярошенко обработали все раны и назначили антибиотики, которые нужно пить восемь раз в день. Кроме того, по ее словам, у супруга остаются проблемы с желудком и зубами.