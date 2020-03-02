Российскому летчику Ярошенко оказали медпомощь в американской тюрьме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи оказали помощь российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему наказание в американской тюрьме и испытывающему проблемы с ногой, сообщила РИА Новости его супруга Виктория Ярошенко.
"У него на ноге воспаление, язвы, которые начали кровоточить и гноиться… Помощь не оказывали. Мы обратились в посольство, они этот вопрос подняли, после этого помощь оказали", - сказала она, уточнив, что Ярошенко обработали все раны и назначили антибиотики, которые нужно пить восемь раз в день. Кроме того, по ее словам, у супруга остаются проблемы с желудком и зубами.
В конце февраля посольство РФ в США заявило, что в ходе телефонного разговора Ярошенко подтвердил им, что медперсонал тюрьмы до настоящего времени не оказал ему помощи, и его состояние здоровья ухудшается. Дипломаты призвали прекратить издевательства, расценив подход властей США как нарушение прав человека.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце октября 2019 года супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.
28 февраля, 05:05Россия призвала США прекратить издевательства над летчиком Ярошенко