Сбежавшая из карантина в Севастополе женщина не является россиянкой

Ранее главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская проинформировала, что самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирус разыскивают по решению суда. Из комментария пресс-службы правительства региона следует, что пациентка находилась в больнице на карантине после возвращения из Китая и получала симптоматическое лечение и необходимый объем лабораторных исследований. В свою очередь, главный врач больницы Инга Матяж сообщила, что симптомов коронавируса у женщины нет, однако теперь ей придется повторно сделать все анализы.