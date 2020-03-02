В Токио из-за коронавируса отменили неделю мод

"Нашей первостепенной и главной задачей всегда было обеспечение безопасности всех участников мероприятия. В связи с опасениями, что число заболевших коронавирусной инфекцией растет ежедневно, после тяжелых переговоров с заинтересованными сторонами, мы пришли к трудному решению о том, что нам не остается другого выбора, кроме как отменить Rakuten Fashion Week TOKYO 2020 A/W", - говорится в сообщении организаторов.