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В Минздраве оценили идею снизить НДС или отменить пошлины на лекарства
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РИА Новости

В Минздраве оценили идею снизить НДС или отменить пошлины на лекарства

13:31 02.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вопросы снижения НДС или отмены пошлины на лекарства из-за приостановки поставок китайского фармсырья не относятся к компетенции Минздрава, эти вопросы решает Минфин и Минпромторг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на Торгово-промышленную палату сообщила, что в России могут возникнуть проблемы с производством антибиотиков, жаропонижающих и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов из-за приостановки поставок китайского фармсырья на фоне распространения нового коронавируса.
По данным ТПП, запасов сырья для некоторых лекарств хватит до апреля. Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич в связи с этим заявил РИА Новости, что Минздраву стоит рассмотреть возможность снижения НДС или отмены пошлины на лекарства из-за вероятности приостановки постановок китайского фармсырья.
"Указанные вопросы относятся к компетенции Минфина России и Минпромторга России", - говорится в сообщении Минздрава.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
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