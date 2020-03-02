В Минздраве оценили идею снизить НДС или отменить пошлины на лекарства

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вопросы снижения НДС или отмены пошлины на лекарства из-за приостановки поставок китайского фармсырья не относятся к компетенции Вопросы снижения НДС или отмены пошлины на лекарства из-за приостановки поставок китайского фармсырья не относятся к компетенции Минздрава , эти вопросы решает Минфин Минпромторг , сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Торгово-промышленную палату сообщила, что в России могут возникнуть проблемы с производством антибиотиков, жаропонижающих и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов из-за приостановки поставок китайского фармсырья на фоне распространения нового коронавируса.

По данным ТПП, запасов сырья для некоторых лекарств хватит до апреля. Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич в связи с этим заявил РИА Новости, что Минздраву стоит рассмотреть возможность снижения НДС или отмены пошлины на лекарства из-за вероятности приостановки постановок китайского фармсырья.