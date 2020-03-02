В Иране число зараженных коронавирусом превысило полторы тысячи

Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран

Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран

ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Число Число зараженных коронавирусом Иране за сутки выросло более чем на 500 человек, увеличившись до 1501, число жертв возросло до 66, сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси.

"Общее число случаев заражения возросло до 1501, 66 человек погибли, 291 выздоровели", - сообщил замглавы минздрава Ирана в эфире IRINN

Чиновник из минздрава добавил, что к данному моменту в связи с заболеванием было около 7,2 тысячи обращений в больницы, из которых 4,3 тысячи человек прошли тест на коронавирус – из них в 1501 случаи результаты на коронавирус оказались положительными.

Накануне с 19 февраля в Иране было зафиксировано 978 случаев заражения коронавирусом, из них 54 со смертельным исходом, 173 человека выздоровели.

Прежде власти Ирана ограничили передвижения тех лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Кроме того, до конца недели закрыты школы, а также отменены культурные мероприятия.