На зеленой ветке московского метро восстановили движение после ЧП

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили после инцидента с пассажиром на путях, сообщается в официальном аккаунте метро в Twitter.
Ранее сообщалось, что движения поездов нет на Замоскворецкой линии Московского метрополитена от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово" из-за пассажира на пути.
"Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", говорится в сообщении.
Представитель экстренных служб столицы уточнил, что упавший на пути мужчина погиб, его тело извлечено, обстоятельства ЧП выясняются.