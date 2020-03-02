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В Забайкалье частично восстановили движение после схода 12 вагонов
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РИА Новости

В Забайкалье частично восстановили движение после схода 12 вагонов

13:25 02.03.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюМесто схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае
Место схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Место схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае
ЧИТА, 2 мар - РИА Новости. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) частично восстановила движение на перегоне Жипхеген - Хилок в Забайкальском крае, где сошли с рельсов 12 грузовых вагонов, сообщается на сайте ЗабЖД.
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов 2 марта ночью, никто не пострадал.
"2 марта в 11:38 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Жипхеген – Хилок Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в связи со сходом вагонов грузового поезда. Пассажирские поезда, задержанные из-за схода, отправлены по маршрутам следования", - говорится в сообщении.
Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются, были задержаны шесть поездов дальнего следования и отменены пригородные поезда между Петровским Заводом и Хилком.
Место схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае
05:39
СК выяснит причину схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье
011000
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Забайкальский крайПроисшествия
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