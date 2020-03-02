В Забайкалье частично восстановили движение после схода 12 вагонов

"2 марта в 11:38 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Жипхеген – Хилок Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в связи со сходом вагонов грузового поезда. Пассажирские поезда, задержанные из-за схода, отправлены по маршрутам следования", - говорится в сообщении.