В Ухане закрыли один из временных госпиталей из-за нехватки пациентов

За последние сутки в Ухане были зарегистрированы 193 новых случая заражения и 32 летальных исхода, при этом из больниц за сутки были выписаны 1958 человек. Всего с начала эпидемии в Ухане было зарегистрировано 49 315 случаев заражения, из них 21 185 человек вылечились и были выписаны. В настоящее время в больницах остаются еще 25 903 человека, из них 6 872 — в тяжелом состоянии. Всего в городе от нового вируса скончались 2227 человек.