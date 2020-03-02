В Ухане закрыли один из временных госпиталей из-за нехватки пациентов

ПЕКИН, 2 мар — РИА Новости. На фоне сокращения количества больных новым типом коронавируса Covid-19 в очаге эпидемии, городе Ухане, закрыли один из временных специализированных госпиталей, сообщили китайские СМИ.
Сообщается, что 1 марта из временной больницы в районе Цзяокоу выписали 34 выздоровевших пациентов, а оставшихся 74 перевели в другие медучреждения.
После того как последние пациенты были переведены, больница перешла в режим отдыха и больше не будет принимать больных.
В последнее время эпидемиологическая ситуация в целом по Китаю и в самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, несколько улучшилась.
За последние сутки в Ухане были зарегистрированы 193 новых случая заражения и 32 летальных исхода, при этом из больниц за сутки были выписаны 1958 человек. Всего с начала эпидемии в Ухане было зарегистрировано 49 315 случаев заражения, из них 21 185 человек вылечились и были выписаны. В настоящее время в больницах остаются еще 25 903 человека, из них 6 872 — в тяжелом состоянии. Всего в городе от нового вируса скончались 2227 человек.
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