Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T13:52+0300
https://ria.ru/20200302/1566806129.html
В Ухане закрыли один из временных госпиталей из-за нехватки пациентов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564863978_0:280:3072:2008_1036x0_80_0_0_37bdfcbead889ff3cc67918c6796158a.jpg
РИА Новости

В Ухане закрыли один из временных госпиталей из-за нехватки пациентов

13:24 02.03.2020 (обновлено: 13:52 02.03.2020)
2455
© REUTERS / China DailyМедицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 2 мар — РИА Новости. На фоне сокращения количества больных новым типом коронавируса Covid-19 в очаге эпидемии, городе Ухане, закрыли один из временных специализированных госпиталей, сообщили китайские СМИ.
Сообщается, что 1 марта из временной больницы в районе Цзяокоу выписали 34 выздоровевших пациентов, а оставшихся 74 перевели в другие медучреждения.
После того как последние пациенты были переведены, больница перешла в режим отдыха и больше не будет принимать больных.
В последнее время эпидемиологическая ситуация в целом по Китаю и в самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, несколько улучшилась.
За последние сутки в Ухане были зарегистрированы 193 новых случая заражения и 32 летальных исхода, при этом из больниц за сутки были выписаны 1958 человек. Всего с начала эпидемии в Ухане было зарегистрировано 49 315 случаев заражения, из них 21 185 человек вылечились и были выписаны. В настоящее время в больницах остаются еще 25 903 человека, из них 6 872 — в тяжелом состоянии. Всего в городе от нового вируса скончались 2227 человек.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
3451322
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Знак коронавируса
Чума XXI века: что если мы не умрем
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Глава Минэкономразвития оценил последствия коронавируса для России
15:54Эксперты музея памяти жертв Холокоста изучат архивы папы Пия XII
15:54Правящая в Таджикистане партия получила большинство мест в парламенте
15:54В Башкирии грузовик врезался в школьный автобус
15:54Турция нейтрализовала 32 члена курдских формирований на севере Сирии
15:51Украинский подросток дважды за неделю угнал маршрутку
15:51СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
15:51Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
15:46В Азербайджане закрывают все учебные заведения для дезинфекции
15:43Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
Лента новостейМолния