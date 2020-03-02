Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T13:21+0300
https://ria.ru/20200302/1566803034.html
Ливийское посольство возобновит работу в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/42630/29/426302941_0:0:2835:1595_1036x0_80_0_0_22f773a23a837cabccc82645dccbe0f6.jpg
РИА Новости

Ливийское посольство возобновит работу в Сирии

13:21 02.03.2020
176
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг Ливии
Флаг Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Флаг Ливии. Архивное фото
ДАМАСК, 2 мар - РИА Новости. Закрытое с 2012 года посольство Ливии в столице Сирии возобновит работу во вторник, церемонию открытия посетит делегация властей на востоке Ливии, сообщило министерство информации Сирии.
"Состоится церемония возобновления работы посольства Ливийской Арабской Республики в Дамаске в присутствии официальных делегаций Ливии и Сирии", - говорится в оповещении министерства для журналистов.
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы ведут огонь на линии фронта возле города Саракиб в провинции Идлиб, Сирия
12:20
Сирия зачистила город Саракиб от боевиков, пишут СМИ
Министерство уточнило, что церемония открытия состоится во вторник, 3 марта.
МИД Сирии сообщил в воскресенье о подписании меморандума о взаимопонимании с делегацией ливийских властей в Тобруке, включающего пункт о возобновлении дипломатических отношений.
В декабре 2018 года работу в Дамаске после шестилетнего перерыва возобновило посольство ОАЭ, также вновь открылось посольство Бахрейна. Всего за время сирийского конфликта, начавшегося в 2011 году, свои посольства закрыли или переместили дипперсонал в Бейрут более 30 стран, в том числе США, Саудовская Аравия и представительство ЕС.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
28 февраля, 17:39
В ООН предупредили о возможном срыве перемирия в Ливии
900000
Обсудить 1
Обострение конфликта в ЛивииМИД СирииЛивияСирияБахрейнОАЭРоссияБейрутВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время российско-сирийских переговоров в Дамаске
Сирия и временное правительство Ливии возобновили работу дипмиссий
Самолет F-16 ВВС Турции
Источник рассказал о турецких истребителях, сбивших сирийские самолеты
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб
СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС призвал провести встречу по Сирии
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана
Багдад
СМИ: назначенный премьером Ирака Аляуи отказался от своего поста
Зенитно-ракетные комплексы С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Источник сообщил об уничтожении шести турецких беспилотников в Идлибе
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Самолет Су-22 сирийских ВВС
В Сирии рассказали подробности уничтожения двух самолетов в Идлибе
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Глава Минэкономразвития оценил последствия коронавируса для России
15:54Эксперты музея памяти жертв Холокоста изучат архивы папы Пия XII
15:54Правящая в Таджикистане партия получила большинство мест в парламенте
15:54В Башкирии грузовик врезался в школьный автобус
15:54Турция нейтрализовала 32 члена курдских формирований на севере Сирии
15:51Украинский подросток дважды за неделю угнал маршрутку
15:51СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
15:51Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
15:46В Азербайджане закрывают все учебные заведения для дезинфекции
15:43Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
Лента новостейМолния