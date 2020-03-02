Ливийское посольство возобновит работу в Сирии

МИД Сирии сообщил в воскресенье о подписании меморандума о взаимопонимании с делегацией ливийских властей в Тобруке, включающего пункт о возобновлении дипломатических отношений.

В декабре 2018 года работу в Дамаске после шестилетнего перерыва возобновило посольство ОАЭ, также вновь открылось посольство Бахрейна. Всего за время сирийского конфликта, начавшегося в 2011 году, свои посольства закрыли или переместили дипперсонал в Бейрут более 30 стран, в том числе США, Саудовская Аравия и представительство ЕС.