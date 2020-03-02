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Глава УВКБ ООН оценил гуманитарную ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Глава УВКБ ООН оценил гуманитарную ситуацию в Ливии

13:21 02.03.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 2 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Ливии не улучшилась после берлинской конференции, поскольку военная обстановка в стране не изменилась, заявил в интервью РИА Новости верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"К сожалению, нет, поскольку по большому счету не было изменений в военной ситуации", - ответил Филипп Гранди на полях Второго международного гуманитарного форума в Эр-Рияде на вопрос о том, произошли ли изменения с точки зрения гуманитарной ситуации в Ливии.
"Мы продолжаем наблюдать военную активность, в том числе там, где мы оперируем в качестве гуманитарных сил", - добавил он.
Гранди подчеркнул, что вооруженные группировки в Ливии "очень непредсказуемы". Зачастую, по его словам, неясно, кто контролирует конкретную территорию.
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"Мы приняли решение оставаться и работать (в Ливии – ред.) до тех пор, пока это возможно… Если бы обязательства, провозглашенные в Берлине, исполнялись, это дало бы нам больше возможностей работать, предоставлять помощь людям. Если обязательства не будут выполняться, нам будет все также тяжело", - добавил Гранди.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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