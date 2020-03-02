Глава УВКБ ООН оценил гуманитарную ситуацию в Ливии

ЭР-РИЯД, 2 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Гуманитарная ситуация в Ливии не улучшилась после берлинской конференции, поскольку военная обстановка в стране не изменилась, заявил в интервью РИА Новости верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди

"К сожалению, нет, поскольку по большому счету не было изменений в военной ситуации", - ответил Филипп Гранди на полях Второго международного гуманитарного форума в Эр-Рияде на вопрос о том, произошли ли изменения с точки зрения гуманитарной ситуации в Ливии.

"Мы продолжаем наблюдать военную активность, в том числе там, где мы оперируем в качестве гуманитарных сил", - добавил он.

Гранди подчеркнул, что вооруженные группировки в Ливии "очень непредсказуемы". Зачастую, по его словам, неясно, кто контролирует конкретную территорию.

"Мы приняли решение оставаться и работать (в Ливии – ред.) до тех пор, пока это возможно… Если бы обязательства, провозглашенные в Берлине, исполнялись, это дало бы нам больше возможностей работать, предоставлять помощь людям. Если обязательства не будут выполняться, нам будет все также тяжело", - добавил Гранди.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.