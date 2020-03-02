В Чечне около 60,5 тыс человек остались без электроснабжения

Как сообщает ведомство, в понедельник в 12.05 мск отключилась тупиковая воздушная линия 35 кВ "Ойсунгур – Саясан". Обесточены четыре подстанции и 291 трансформаторная подстанция.
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"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ножай-Юртовском районе (около 60 500 человек). Мощность отключенных потребителей – 10 МВт", - уточняет ведомство. Отмечается, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ликвидация последствий нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго и правкомиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, также отмечает министерство.