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В Чечне около 60,5 тыс человек остались без электроснабжения
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РИА Новости

В Чечне около 60,5 тыс человек остались без электроснабжения

13:27 02.03.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Около 60,5 тысячи человек остались без электроснабжения в Чечне из-за отключения воздушной линии электропередачи, говорится на сайте Минэнерго России.
Как сообщает ведомство, в понедельник в 12.05 мск отключилась тупиковая воздушная линия 35 кВ "Ойсунгур – Саясан". Обесточены четыре подстанции и 291 трансформаторная подстанция.
Линии электропередачи
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"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ножай-Юртовском районе (около 60 500 человек). Мощность отключенных потребителей – 10 МВт", - уточняет ведомство. Отмечается, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ликвидация последствий нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго и правкомиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, также отмечает министерство.
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