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"Газпром нефть" снизила расход энергоресурсов на НПЗ в Москве и Омске
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РИА Новости

"Газпром нефть" снизила расход энергоресурсов на НПЗ в Москве и Омске

13:18 02.03.2020 (обновлено: 13:42 02.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Энергосберегающие мероприятия на Омском и Московском НПЗ "Газпром нефти" позволили в 2019 году сэкономить 500 миллионов рублей за счет снижения потребления электроэнергии, тепла и топлива, сообщает компания.
Как отмечается в сообщении, в общей сложности в 2019 году на двух НПЗ было реализовано энергосберегающих проектов. На Омском НПЗ введена в эксплуатацию пилотная солнечная электростанция, ставшая первым объектом возобновляемой энергетики в регионе. К ней подключен комплекс административных зданий ОНПЗ. На Московском НПЗ модернизированы системы пароснабжения и дополнительно оптимизирована работа парогенераторов. Оба предприятия продолжают работу по внедрению современных цифровых комплексов управления энергоснабжением.
"Сокращение расхода энергоресурсов позволяет также снизить воздействия производств на окружающую среду. Последовательный рост энергоэффективности наших нефтеперерабатывающих активов — важная цель программы развития НПЗ "Газпром нефти". Строя новые установки, модернизируя действующие объекты и сети коммуникаций, внедряя современные системы управления и контроля, компания оценивает проекты и с точки зрения их влияния на общую энергоэффективность активов", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора ПАО "Газпром нефть" по логистике, переработке и сбыту Анатолия Чернера.
На территории Охтинского мыса в Петербурге.
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Газпром нефтьНовости компаний - Экономика
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