"Газпром нефть" снизила расход энергоресурсов на НПЗ в Москве и Омске

Как отмечается в сообщении, в общей сложности в 2019 году на двух НПЗ было реализовано энергосберегающих проектов. На Омском НПЗ введена в эксплуатацию пилотная солнечная электростанция, ставшая первым объектом возобновляемой энергетики в регионе. К ней подключен комплекс административных зданий ОНПЗ. На Московском НПЗ модернизированы системы пароснабжения и дополнительно оптимизирована работа парогенераторов. Оба предприятия продолжают работу по внедрению современных цифровых комплексов управления энергоснабжением.