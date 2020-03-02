Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
В какой-то момент Журавлев схватил со стола лист бумаги и начал его жевать, однако подавился.
Этот эпизод попал на видео.
Этот эпизод попал на видео.
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