Член областного правительства Ломбардии заразился коронавирусом

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции

РИМ, 2 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Асессор по вопросам экономического развития итальянской области Асессор по вопросам экономического развития итальянской области Ломбардия Алессандро Маттинцоли сдал положительный тест на коронавирус , говорится в заявлении президента региона Аттилио Фонтаны и асессора по здравоохранению Джулио Галлеры.

"Как предусмотрено для сотрудников коммунальных служб и общественных учреждений, тестам будет подвергнута вся джунта (исполнительный орган власти - ред.)", - говорится в коммюнике.

В связи с этим, визит представителей областного правительства в больницы Лоди, Кремоны и Кодоньо, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения, откладывается.

На минувшей неделе Фонтана заявил, что заражение коронавирусом выявлено у одной из его сотрудниц, поэтому он добровольно поместил себя в карантин.