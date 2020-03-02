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В Крым привезут жирафов из Африки
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РИА Новости

В Крым привезут жирафов из Африки

13:06 02.03.2020 (обновлено: 14:05 02.03.2020)
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CC BY 2.0 / Philip Sheldrake / Жираф
Жираф
CC BY 2.0 / Philip Sheldrake /
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Крупная партия жирафов будет поставлена в Крым из Йоханнесбурга (ЮАР), сообщил РИА Новости директор крымских зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олег Зубков.
"Идет отгрузка партии жирафов и зебры из Южно-Африканской республики. Это большая поставка, которую мы ожидаем буквально в апреле. Очень сложная дорога и очень сложный путь, но идет большая поставка животных", - сказал Зубков. Он отметил, что коллекцию жирафов зоопарков "Сказка" и "Тайган" пополнят более 10 новых особей.
Один их четырех полуторагодовалых африканских львов, которых привезли из крымского парка львов Тайган, осваивает новую территорию в Приморском сафари-парке во Владивостоке
11:51
Крымский парк львов "Тайган" планируют открыть в начале апреля
Зоопарк "Сказка" - первый в СНГ частный зоопарк. Носит статус объекта природно-заповедного Фонда России. В зоопарке насчитывается более 100 видов животных и птиц, более 1,5 тысячи экземпляров.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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ТуризмНовости - ТуризмАфрикаРеспублика КрымОбщество
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