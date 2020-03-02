В Крым привезут жирафов из Африки

"Идет отгрузка партии жирафов и зебры из Южно-Африканской республики. Это большая поставка, которую мы ожидаем буквально в апреле. Очень сложная дорога и очень сложный путь, но идет большая поставка животных", - сказал Зубков. Он отметил, что коллекцию жирафов зоопарков "Сказка" и "Тайган" пополнят более 10 новых особей.