В Крым привезут жирафов из Африки

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Крупная партия жирафов будет поставлена в Крым из Йоханнесбурга (ЮАР), сообщил РИА Новости директор крымских зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олег Зубков.
"Идет отгрузка партии жирафов и зебры из Южно-Африканской республики. Это большая поставка, которую мы ожидаем буквально в апреле. Очень сложная дорога и очень сложный путь, но идет большая поставка животных", - сказал Зубков. Он отметил, что коллекцию жирафов зоопарков "Сказка" и "Тайган" пополнят более 10 новых особей.
Зоопарк "Сказка" - первый в СНГ частный зоопарк. Носит статус объекта природно-заповедного Фонда России. В зоопарке насчитывается более 100 видов животных и птиц, более 1,5 тысячи экземпляров.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.