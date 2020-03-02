В Кремле рассказали о совещании Путина по ситуации на сырьевых рынках

"Это совещание не имело своей целью принять какое-то конкретное решение. Вы знаете, что по конкретному вопросу о сокращении в рамках ОПЕК+ будут контакты на этой неделе, в середине этой недели, в Вену отправится наш министр Новак. И вот как раз перед этой поездкой, перед этими контактами речь шла о том, чтоб сверить позиции, обменяться мнениями о том влиянии, которое на мировую экономику, тенденции, конъюнктуру по ценам на энергоносители может оказывать ситуация с коронавирусом. Такой обмен мнениями, разговор состоялся", - сказал Песков журналистам.