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В Кремле рассказали о совещании Путина по ситуации на сырьевых рынках
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РИА Новости

В Кремле рассказали о совещании Путина по ситуации на сырьевых рынках

13:05 02.03.2020 (обновлено: 13:44 02.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин решил "сверить позиции" с ведущими нефтяными компаниями РФ перед поездкой главы Минэнерго Александра Новака в Вену на встречу ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Путин в воскресенье провел совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.
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"Это совещание не имело своей целью принять какое-то конкретное решение. Вы знаете, что по конкретному вопросу о сокращении в рамках ОПЕК+ будут контакты на этой неделе, в середине этой недели, в Вену отправится наш министр Новак. И вот как раз перед этой поездкой, перед этими контактами речь шла о том, чтоб сверить позиции, обменяться мнениями о том влиянии, которое на мировую экономику, тенденции, конъюнктуру по ценам на энергоносители может оказывать ситуация с коронавирусом. Такой обмен мнениями, разговор состоялся", - сказал Песков журналистам.
При этом он отказался ответить на вопрос, с какими выводами Новак поедет на встречу ОПЕК+ по итогам совещания.
Цены на нефть на прошедшей неделе опускались из-за рисков распространения коронавируса, которое может оказать серьезное давление на спрос на сырье. В ходе торгов в пятницу нефть марки Brent обновила минимум с июля 2017 года, опустившись ниже 49 долларов за баррель. Котировки WTI опускались более чем на 6%, а Brent - более чем на 5%.
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