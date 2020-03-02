В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

"Количество инициатив законотворческих вряд ли может быть каким-то окончательным критерием, потому что любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив, которые дальше уже инициируются другими сенаторами. Поэтому только по количеству внесенных законопроектов судить об активности того или иного законодателя нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, считают ли в Кремле деятельность Геремеева результативной.