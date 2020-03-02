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В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

13:01 02.03.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Нельзя судить об эффективности работы сенатора только по количеству внесенных им законопроектов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград 13 сенаторам. Среди них оказался сенатор от Чечни Сулейман Геремеев, получивший награду за активную законотворческую деятельность.
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Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил. Согласно данным, которые приводятся в СМИ, за время своей работы Геремеев был автором и соавтором семи инициатив, ни одна из которых не прошла первое чтение.
"Количество инициатив законотворческих вряд ли может быть каким-то окончательным критерием, потому что любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив, которые дальше уже инициируются другими сенаторами. Поэтому только по количеству внесенных законопроектов судить об активности того или иного законодателя нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, считают ли в Кремле деятельность Геремеева результативной.
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