Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Владимиром, заснул за рулем

ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Прокуратура выяснила, что водитель столкнувшегося с грузовиком во Владимирской области микроавтобуса, где пострадали 14 человек и один погиб, не имел лицензии на перевозку пассажиров и заснул за рулем.
Как сообщалось ранее, около 3.20 мск на 335-м километре автодороги М7 "Волга" в городе Гороховец Владимирской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовой автомашины Mercedes. По данным полиции, погиб пассажир 1967 года рождения, еще 14 человек пострадали. Четверо раненых были госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое. В полиции уточнили, что столкнулись микроавтобус из Чувашии и грузовик из Мордовии.
По данным полиции, микроавтобус вез рабочих и врезался в стоявший на светофоре грузовик Mercedes.
"Водитель микроавтобуса заснул за рулем, при этом лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом не имел, транспортное средство тахографом не оборудовано", - информирует прокуратура области, которая начала проверку по факту ДТП.
Как отмечает надзорное ведомство, в результате проверки будет дана оценка действиям обоих водителей.
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