Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Владимиром, заснул за рулем

Как сообщалось ранее, около 3.20 мск на 335-м километре автодороги М7 "Волга" в городе Гороховец Владимирской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовой автомашины Mercedes. По данным полиции, погиб пассажир 1967 года рождения, еще 14 человек пострадали. Четверо раненых были госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое. В полиции уточнили, что столкнулись микроавтобус из Чувашии и грузовик из Мордовии.