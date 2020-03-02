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В Крыму начали проверку после жестокого избиения пешехода водителем
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РИА Новости

В Крыму начали проверку после жестокого избиения пешехода водителем

12:58 02.03.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Полиция Крыма начала проверку по факту жестокого избиения мужчины водителем в Феодосии, сообщили РИА Новости в республиканском ведомстве.
На видео, опубликованном каналом "Крым 24", автомобиль движется задним ходом в непосредственной близости от мужчины. Тот ударил по багажнику ладонью, предупреждая об опасности. После этого агрессивный водитель набросился на него, нанеся удар в голову, в результате чего пешеход упал. После хозяин автомобиля бьет человека ногами в голову. Конфликт произошел в Феодосии.
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"Заявлений в органы МВД по этому инциденту не зарегистрировано, они не поступали. Однако по факту опубликованной в СМИ видеозаписи ведется проверка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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ФеодосияРеспублика КрымПроисшествия
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