В Крыму начали проверку после жестокого избиения пешехода водителем

На видео, опубликованном каналом "Крым 24", автомобиль движется задним ходом в непосредственной близости от мужчины. Тот ударил по багажнику ладонью, предупреждая об опасности. После этого агрессивный водитель набросился на него, нанеся удар в голову, в результате чего пешеход упал. После хозяин автомобиля бьет человека ногами в голову. Конфликт произошел в Феодосии.
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"Заявлений в органы МВД по этому инциденту не зарегистрировано, они не поступали. Однако по факту опубликованной в СМИ видеозаписи ведется проверка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.