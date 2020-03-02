Песков оценил сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что Владимир Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму, заявил, что никакой подготовки для этого не ведется.
"Это я оставляю газете, потому что никаких действий, ни подготовки, ни решений... нет. Пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о публикациях о том, что Путин может возглавить список ЕР на предстоящих думских выборах.
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