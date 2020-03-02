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Песков оценил сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
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РИА Новости

Песков оценил сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

12:57 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что Владимир Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму, заявил, что никакой подготовки для этого не ведется.
"Это я оставляю газете, потому что никаких действий, ни подготовки, ни решений... нет. Пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о публикациях о том, что Путин может возглавить список ЕР на предстоящих думских выборах.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на съезде партии Единая Россия
23 ноября 2019, 14:31
ЕР должна прийти к думским выборам на пике своих сил, заявил Медведев
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Госдума РФЕдиная РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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