Песков оценил сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

"Это я оставляю газете, потому что никаких действий, ни подготовки, ни решений... нет. Пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о публикациях о том, что Путин может возглавить список ЕР на предстоящих думских выборах.