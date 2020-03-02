Памятник Николаю I установлен на территории российской базы в Армении

ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Памятник императору Николаю I установлен на территории российской военной базы в армянском Гюмри, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

"В рамках проекта "Аллея Российской Славы" в военном городке Большая крепость российской военной базы, дислоцированной в Армении (в Гюмри – ред.), в день памяти строителя Российской Империи установлен памятник-бюст ммператору Николаю I Павловичу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что место установки бюста было выбрано командованием соединения рядом с храмом, построенным Николаем I и названным им в честь своей супруги, старшей дочери прусского короля Фридриха Вильгельма II, принцессы Шарлотты Фредерике-Луизы, принявшей после присоединения к православию имя Александры Федоровны.

По словам автора и воплотителя идеи проекта Михаила Сердюкова, инициатива была задумана с единственной целью — возрождение патриотического духа российского народа.

В сообщении отмечается, что строения архитектурного комплекса "Большая крепость" является памятником архитектуры в честь славных побед русских войск над персидскими (в 1804 году) и турецкими (в 1807, 1828, 1853 и 1878 годах) войсками. В знаменательные даты и дни воинской славы к памятным местам в торжественной обстановке возлагаются цветы и венки.