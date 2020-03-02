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Религия и мировоззрение
2020-03-02T12:57+0300
https://ria.ru/20200302/1566778192.html
Памятник Николаю I установлен на территории российской базы в Армении
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РИА Новости

Памятник Николаю I установлен на территории российской базы в Армении

12:57 02.03.2020
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ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Памятник императору Николаю I установлен на территории российской военной базы в армянском Гюмри, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.
"В рамках проекта "Аллея Российской Славы" в военном городке Большая крепость российской военной базы, дислоцированной в Армении (в Гюмри – ред.), в день памяти строителя Российской Империи установлен памятник-бюст ммператору Николаю I Павловичу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что место установки бюста было выбрано командованием соединения рядом с храмом, построенным Николаем I и названным им в честь своей супруги, старшей дочери прусского короля Фридриха Вильгельма II, принцессы Шарлотты Фредерике-Луизы, принявшей после присоединения к православию имя Александры Федоровны.
По словам автора и воплотителя идеи проекта Михаила Сердюкова, инициатива была задумана с единственной целью — возрождение патриотического духа российского народа.
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В сообщении отмечается, что строения архитектурного комплекса "Большая крепость" является памятником архитектуры в честь славных побед русских войск над персидскими (в 1804 году) и турецкими (в 1807, 1828, 1853 и 1878 годах) войсками. В знаменательные даты и дни воинской славы к памятным местам в торжественной обстановке возлагаются цветы и венки.
В ноябре 1804 году русский отряд под предводительством генерала Сергея Тучкова, первого начальника гарнизона русских войск в городе Гюмри разгромил у этого города персидские войска Аббас-Мирзы. Именно эта победа является началом истории военного гарнизона. В 1834 годах императором Николаем I был утвержден проект перспективного плана обустройства гарнизона русских войск в Армении и строительства Большой крепости, которая и по сей день является основным пунктом постоянной дислокации российских войск.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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